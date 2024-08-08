Лукашенко о противодействии терроризму в СНГ: Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода

Борьба с терроризмом является одной из важнейших задач для органов внутренних дел на пространстве СНГ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 августа на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

Одной из важнейших задач для государств - участников СНГ и МВД этих стран Президент назвал противодействие как внутреннему, так и внешнему терроризму, который набирает обороты особенно в связи с деятельностью Запада (прежде всего США) в Украине.

"Там не Украина делает это все, там делают все американцы, руками США

(все делается. - Прим. БЕЛТА)", - обратил внимание белорусский лидер.

"Борьба с терроризмом - это для нас важнейшая задача. Я всегда своему министру говорю: без милиции мы ничего не сделаем. Ни КГБ, ни Министерство обороны, ни вертикаль власти, которая у нас жесткая, - никто ничего не сделает без милиции",

- подчеркнул Александр Лукашенко. Президент отметил, что в МВД все - от участкового до министра - обладают полной информацией об оперативной обстановке в стране, поэтому от их работы и грамотных действий очень многое зависит в любой стране.

"Главное - получить упреждающую информацию. Если она от вас поступает, значит, мы начинаем действовать",

- пояснил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что международный терроризм использует новейшие технологии и медиаресурсы для пропаганды своей деятельности.

"Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода, включающего политические, социальные, экономические меры, развитие международного сотрудничества, обмен информацией. Только вместе мы сможем этому противостоять",