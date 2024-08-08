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Лукашенко о противодействии терроризму в СНГ: Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода
Борьба с терроризмом является одной из важнейших задач для органов внутренних дел на пространстве СНГ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 августа на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ в Минске, сообщает БЕЛТА.
Одной из важнейших задач для государств - участников СНГ и МВД этих стран Президент назвал противодействие как внутреннему, так и внешнему терроризму, который набирает обороты особенно в связи с деятельностью Запада (прежде всего США) в Украине.
"Там не Украина делает это все, там делают все американцы, руками США
(все делается. - Прим. БЕЛТА)", - обратил внимание белорусский лидер.
"Борьба с терроризмом - это для нас важнейшая задача. Я всегда своему министру говорю: без милиции мы ничего не сделаем. Ни КГБ, ни Министерство обороны, ни вертикаль власти, которая у нас жесткая, - никто ничего не сделает без милиции",
- подчеркнул Александр Лукашенко. Президент отметил, что в МВД все - от участкового до министра - обладают полной информацией об оперативной обстановке в стране, поэтому от их работы и грамотных действий очень многое зависит в любой стране.
"Главное - получить упреждающую информацию. Если она от вас поступает, значит, мы начинаем действовать",
- пояснил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что международный терроризм использует новейшие технологии и медиаресурсы для пропаганды своей деятельности.
"Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода, включающего политические, социальные, экономические меры, развитие международного сотрудничества, обмен информацией. Только вместе мы сможем этому противостоять",
- заявил Президент.
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