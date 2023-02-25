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Лукашенко о санкциях в спорте: Дело сегодня не в символах, флагах и гимнах - дело в ребятах
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в вопросе применения ограничений в международном спорте дело даже не в государственных символах (хотя и это важно), а в судьбе и жизни самих спортсменов. Соответствующие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.
Вопрос касался изменившейся риторики международных спортивных организаций. Например, МОК и его президент Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, в том числе на Олимпиаде. Но ряд стран заявляет о намерении бойкотировать в этом случае такие соревнования. "Нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо?" - поинтересовались у Александра Лукашенко.
"Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем - принимайте решение, - сказал белорусский лидер. - Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах - он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: "Давай войну, давай убивай"? Они же этого не делали. При чем тут они (спортсмены. - Прим. БелТА)?"
"Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная - задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать!" - подчеркнул глава государства.
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