Лукашенко о санкциях в спорте: Дело сегодня не в символах, флагах и гимнах - дело в ребятах

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в вопросе применения ограничений в международном спорте дело даже не в государственных символах (хотя и это важно), а в судьбе и жизни самих спортсменов. Соответствующие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.

Вопрос касался изменившейся риторики международных спортивных организаций. Например, МОК и его президент Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, в том числе на Олимпиаде. Но ряд стран заявляет о намерении бойкотировать в этом случае такие соревнования. "Нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо?" - поинтересовались у Александра Лукашенко.

"Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем - принимайте решение, - сказал белорусский лидер. - Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах - он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: "Давай войну, давай убивай"? Они же этого не делали. При чем тут они (спортсмены. - Прим. БелТА)?"