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Лукашенко о следующих президентских выборах: Как всегда, решать будет народ
Во время будущей избирательной кампании по выборам Президента решать, кто возглавит страну, будет, как всегда, белорусский народ. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА.
Главу государства спросили про политическую кампанию, которая будет проходить в следующем году в стране, и о том, в каком состоянии к этому подходит общество. "В феврале 2024 года парламентские выборы, всех советов выборы - единый день голосования, и через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное - пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь, - господь с вами, попробуйте", - сказал Александр Лукашенко.
Президент уверен, что на фоне последних событий белорусы по-другому стали смотреть на многие вещи. Глава государства обратил внимание на мир и спокойствие, которые обеспечены на белорусской земле и которые нужно ценить. "Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально", - сказал Президент.
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