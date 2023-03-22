Лукашенко о следующих президентских выборах: Как всегда, решать будет народ

Главу государства спросили про политическую кампанию, которая будет проходить в следующем году в стране, и о том, в каком состоянии к этому подходит общество. "В феврале 2024 года парламентские выборы, всех советов выборы - единый день голосования, и через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное - пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь, - господь с вами, попробуйте", - сказал Александр Лукашенко.