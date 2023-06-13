3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Лукашенко о слухах про свое здоровье: Я еще жив и жить буду!
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область, прокомментировал слухи о перенесенном им заболевании, сообщает БЕЛТА.
"Все, что было написано, - это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить", - отметил Александр Лукашенко.
Президент ранее уже рассказывал, что перенес аденовирус. Это достаточно распространенная болезнь. "Не такая заразная, как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может. А все, что писали, что в ЦКБ (Центральная клиническая больница Москвы. - прим. БЕЛТА) меня возили, еще что-то - я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей", - заметил глава государства.
"Поэтому все это вранье, и вы этому не верьте. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить это, потому что дольше будешь восстанавливаться. Как у меня и произошло, - сказал Александр Лукашенко. - Вы не волнуйтесь, я еще жив и жить буду!"
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей