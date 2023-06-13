Лукашенко о слухах про свое здоровье: Я еще жив и жить буду!

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область, прокомментировал слухи о перенесенном им заболевании, сообщает БЕЛТА.

"Все, что было написано, - это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить", - отметил Александр Лукашенко.

Президент ранее уже рассказывал, что перенес аденовирус. Это достаточно распространенная болезнь. "Не такая заразная, как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может. А все, что писали, что в ЦКБ (Центральная клиническая больница Москвы. - прим. БЕЛТА) меня возили, еще что-то - я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей", - заметил глава государства.