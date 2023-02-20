Лукашенко о создания народного ополчения: Пусть люди учатся владеть оружием, чтобы защитить свой дом

Глава государства Александр Лукашенко 20 февраля на заседании Совета безопасности разъяснил, зачем в Беларуси понадобилось создание народного ополчения, сообщает БелТА.

Одним из документов, вынесенных на рассмотрение, стал проект закона "О народном ополчении". Чтобы не было информационных спекуляций на данную тему, Александр Лукашенко сразу пояснил: "В нашем государстве выстроена эффективная система обороны государства. Ее основа - Вооруженные Силы. Именно они решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите".

В то же время, обратил внимание Президент, борьба с преступностью, охрана общественного порядка и общественная безопасность - сфера компетенций органов внутренних дел и внутренних войск и в мирное, и в военное время. Для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры Беларуси в условиях военного времени созданы территориальные войска. Другие силовые органы в рамках компетенции решают также задачи по обеспечению обороны государства, отметил белорусский лидер.

"Но ситуация непростая. Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего. Многие это понимают", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщалось, глава государства ранее неоднократно заявлял о необходимости создания в Беларуси войск территориальной обороны для реагирования на возможные вызовы и угрозы. "Потому что никто не будет защищать свой дом, как ты сам", - отмечал он во время общения с журналистами в июне 2022 года.

"Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - пояснил Александр Лукашенко. В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение, считает глава государства. "Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны", - предположил он.

Говоря о целесообразности создания народного ополчения, Президент подчеркнул: "Это не просто от балды сделано. Это все от земли. Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли".

Важность создания народного ополчения подчеркивал и министр обороны Виктор Хренин: "Мы видим, что этот вопрос также очень важен. Главное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Действительно, количество защитников нашей страны может увеличиться в разы. Это имеет большое значение в сложившейся обстановке. Ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю".

По мнению министра, территориальная оборона может оказать решающее действие в вооруженном конфликте: "Потому что армии выигрывают сражения, а народ одерживает победу в войне".