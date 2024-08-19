Лукашенко о том, есть ли место искренности в современной политике

Есть ли место искренности в современной политике, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал лво время интервью телеканалу "Россия", пишет БЕЛТА.

"Надо иметь в виду: политики очень редко говорят то, что думают", - сказал глава государства в беседе с журналистом, а тот поинтересовался, насколько такая модель поведения присуща самому Александру Лукашенко. На это Президент заметил, что предпочитает оставаться искренним всегда, в том числе и в политике, за что его порой даже упрекают. Хотя случается, что не обо всем можно сказать публично, а иногда хочется выдать желаемое за действительное.



"Но врать - ни в коем случае. Потому что, если ты сегодня сбрехал (соврал. - Прим.), как в Беларуси говорят, завтра, послезавтра, потом тот же журналист Попов приедет: а вы вчера вот это говорили, а сегодня это. И что потом? - риторически спросил глава государства. - Поэтому надо быть очень осторожным здесь. Лучше промолчать".

