Лукашенко о торговле с Ленинградской областью: Нам нужно уже сегодня говорить о 2 млрд долларов

Витебская область готовится принять Форум регионов Беларуси и России. И российские губернаторы уже собираются у нас - в предстоящие дни состоится насыщенный переговорный марафон по региональной линии. Александр Лукашенко был инициатором такого формата взаимодействия с Россией, что всегда приносило и сегодня приносит свои плоды для стран. Личное внимание лидера к каждому субъекту Федерации позволяет находить больше общих и взаимовыгодных проектов.



И сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с главой Ленинградской области. Все, о чем договаривались, в работе. Готовы идти вперед вместе, наращивая промышленный и научный потенциал, и самое главное - укреплять технологический суверенитет. Наталья Бреус продолжит.

За этот год только Дрозденко приезжал в Беларусь дважды. Размах сотрудничества обязывает главу Ленинградской области бывать часто. Еще с десяток визитов его коллег-губернаторов как примета времени: Беларусь и Россия усиливают сотрудничество.

Все, о чем договаривались, реализуется

"Особенностью наших встреч всегда является эффективность. Все, о чем мы договариваемся, реализовывается, как бы трудно нам ни было. Это самое главное, к чему мы стремимся", - подчеркнул белорусский лидер.

Не все российские регионы могут похвастаться такой активной торговлей с нашей страной. Ленинградская - запросто. Еще 2 года назад договорились выйти на миллиардный товарооборот. Он почти есть - 2024-й по прогнозам станет для нас и ленинградцев рекордным, но это точно не потолок.





"Думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, и о 2 млрд. Потоки должны быть, мы найдем такие варианты. Тем более будет и серьезная возможность для того, чтобы этот товарооборот увеличить. У нас всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые были способны в советские времена переваливать раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов и в Мурманске. А без вас туда никак не попадешь. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж в следующей пятилетке точно. Главная наша цель - идти вперед вместе, наращивая промышленный и научный потенциал, и самое главное - укреплять технологический суверенитет", - подчеркнул Президент Беларуси.

Главная цель - идти вперед вместе

Чуть-чуть не хватило - почти $935 млн оборот. Но за первые 5 месяцев у нас прирост больше 23 %, т.е. понятно, что эта цифра будет преодолена. Мы реально видим, как прирастают темпы. И что абсолютно правильно - мы все время расширяем линейку сотрудничества. Александр Дрозденко,губернатор Ленинградской области России

Ленинградская область взялась за масштабную газификацию. Это и строительство новых котельных, и газопроводов, и поставки необходимого оборудования. У нас есть опыт в этой сфере, и предложения партнеров полностью устраивают. Как скажут гости – они очень конкурентоспособны. Параллельно там ведут и развитие инфраструктуры.

"Как мне докладывают, вы, выстраивая централизованное управление, реформируете систему предприятий, которые обеспечивают строительство и содержание автомобильных дорог. От техники до опыта, который мы накопили, - мы в вашем распоряжении", - отметил Лукашенко.

Ленинградская входит в топ-5 самых быстрорастущих регионов России

В область идут инвестиции на такие проекты, как волховский "Апатит", который производит минеральные удобрения или Тихвинский вагоностроительный завод. Белорусские компании, которые занимаются строительными услугами и поставками материалов, заинтересованы участвовать в масштабных проектах. И не только они. Наших производителей здесь неплохо знают.

За нашими строителями, к примеру, было бурение свай и сооружение ключевых конструкций Высоцкого зернового терминала. Можно сказать, работали над прочной основой будущего зернового экспорта. Стройка со знаком качества - наш бренд.

"Недавно прошли переговоры с компанией "Северное управление строительства", которая выступает генеральным подрядчиком по возведению энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2. Белорусские специалисты уже начали отработку вопросов поставок широкой номенклатуры строительных материалов и другой продукции. Знаю, что есть спрос на уникальных строителей, которые у нас подготовлены с помощью Российской Федерации. Мы также займемся проработкой этого вопроса", - рассказал белорусский лидер.

Дрозденко: У нас сегодня не хватает 50 тыс. рабочих рук в сфере строительства

У нас сегодня не хватает 50 тыс. рабочих рук в сфере строительства. Из них квалифицированных - примерно 10-12 тыс. Мы понимаем, что эту цифру очень сложно закрыть. Но по крайней мере (можно - прим. БЕЛТА) посмотреть, чтобы крупные белорусские компании зашли на субподряды и привлекли именно узких специалистов. Это монтажники, сварщики, наладчики сложного цифрового оборудования и так далее. Здесь мы рассчитываем на помощь и поддержку. Президент прямо во время встречи дал команду правительству оказать Ленинградской области в этом помощь и поддержку. Александр Дрозденко

Регион стал одним из первых дотировать из бюджета покупку нашей сельскохозяйственной техники. Доверяют и проверяют ее в деле, наши тракторы и комбайны хорошо зарекомендовали себя в полях. Президент напомнит, что линейка белорусских машин ведь куда шире.

"В области промышленности мы сможем поучаствовать в замене компетенций ушедших западных партнеров. И с удовольствием будем работать с Ленинградской областью. Это очень близкие нам люди, такие, как белорусы. Поэтому на нас вы можете рассчитывать", - с уверенностью заявил Лукашенко.

Витебская область будет принимать Форум регионов Беларуси и России

Программа визита губернаторской делегации распланирована на неделю вперед. Там переговоры с главами областей, посещение предприятий. И впереди нас ждет Форум регионов Беларуси и России. Принимать его будет Витебская область.

"Мы там подпишем несколько документов с нашими партнерами. Мы сотрудничаем и с Брестской, и с Могилевской, и Витебской, и Минской областями. И как раз с Брестской областью мы будем подписывать новое соглашение о сотрудничестве. Я буду участвовать в нескольких секциях, которые касаются здравоохранения, межрегионального экономического сотрудничества. Кроме того, в рамках транспортной реформы региону необходимо будет покупать большой объем автобусов как малой, так и большой вместимости. Есть планы и по сотрудничеству в дорожной отрасли. Мы как раз с дорожными компаниями Беларуси хотим начать совместно работать, в том числе нам предстоит большая закупка техники по лизингу - от 500 до 700 единиц. И здесь также рассчитываем на помощь и поддержку", - подробно о планах рассказал губернатор Ленинградской области России.



