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Лукашенко о церковном образовании: Воспитание хорошее, чего порой не хватает в мирских школах

Лукашенко о церковном образовании: Воспитание хорошее, чего порой не хватает в мирских школах

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с членами Синода Белорусской православной церкви заявил о поддержке церковного образования, сообщает БЕЛТА.

Была озвучена просьба посодействовать передаче Витебской епархии здания, которое примыкает к собору и ранее принадлежало Церкви.

"Чтобы часть здания можно было использовать витебской семинарии, а вторую часть - как духовно-просветительский центр. Чтобы туда приходили люди, проводились там соответствующие мероприятия. Именно в этом вопрос и просьба", - пояснил митрополит Вениамин.

"Это вопрос не новый. Там речь идет о школе или гимназии. Я помню. Я вообще сторонник образования, особенно церковного образования. Оно очень сильное, - сказал глава государства. - Я всегда поддерживал и буду это поддерживать. Потому что это очень хорошее образование. Там кроме образования еще и воспитание хорошее. То, чего порой не хватает в наших мирских школах".

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное - чтобы здание было задействовано. Он отметил, что в стране есть немало недействующих храмов: "Там нет этого паломничества, как было раньше. Я думаю о том, как сделать так, чтобы и люди, и мы к ним, и вы шли к этим людям, и они шли в храм. Вот это вопрос. Есть проблема, давайте ее прятать не будем. И тут надо активизироваться".

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