Лукашенко о церковном образовании: Воспитание хорошее, чего порой не хватает в мирских школах

"Это вопрос не новый. Там речь идет о школе или гимназии. Я помню. Я вообще сторонник образования, особенно церковного образования. Оно очень сильное, - сказал глава государства. - Я всегда поддерживал и буду это поддерживать. Потому что это очень хорошее образование. Там кроме образования еще и воспитание хорошее. То, чего порой не хватает в наших мирских школах".



Александр Лукашенко подчеркнул, что главное - чтобы здание было задействовано. Он отметил, что в стране есть немало недействующих храмов: "Там нет этого паломничества, как было раньше. Я думаю о том, как сделать так, чтобы и люди, и мы к ним, и вы шли к этим людям, и они шли в храм. Вот это вопрос. Есть проблема, давайте ее прятать не будем. И тут надо активизироваться".

