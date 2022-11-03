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Лукашенко о творчестве Якуба Коласа: Его шедевры подняли на вершины искусства родное слово
Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного 140-летию со дня рождения известного белорусского писателя, педагога и ученого, народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на в пресс-службу Президента.
"Гений его поэтического таланта раскрылся на сломе эпох, когда в начале ХХ века происходил поиск национальной идентичности и путей дальнейшего развития нашего народа, - говорится в поздравлении. - Шедевры классика выявили самые тонкие грани белорусской души, подняли на вершины искусства родное слово, стали призывом и заветом соотечественникам о святом долге самоотверженного служения Родине".
Президент подчеркнул, что коласовское слово об искренней любви к родному краю, необходимости защищать родительский порог, помнить историю и свои корни и сегодня впечатляет актуальностью и выступает духовной основой современного общества.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что торжественное мероприятие подарит поклонникам литературы яркие и незабываемые эмоции, а обращение к неисчерпаемому наследию поэта вдохновит к новым творческим открытиям, будет способствовать художественному осмыслению истории и культуры, прививать подрастающему поколению традиционные ценности белорусов.
Глава государства пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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