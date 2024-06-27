Лукашенко о вертикали власти: Эффективность должна быть неимоверной, чтобы выстоять в этой бешеной борьбе

Эффективность работы вертикали власти необходимо повышать неимоверно, чтобы выстоять в бешеной борьбе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 июня, принимая кадровые решения, сообщает БЕЛТА. Глава государства 27 июня принял ряд важнейших кадровых решений. При этом Александр Лукашенко заметил, что все кандидатуры - это в основном молодые, перспективные люди. "Новое поколение. То, о чем я говорил: идет смена поколений. Должны прийти к власти, не только к управлению отдельными направлениями, молодые, перспективные и профессиональные люди. Непрофессионалов за столом нет", - подчеркнул глава государства. По его словам, новому поколению руководителей в течение нескольких лет необходимо будет реализовывать все, о чем шла речь на состоявшемся в апреле VII Всебелорусском народном собрании.

"Страна должна получить хорошее правительство, "проводные ремни" от Президента до правительства через Администрацию. Должен быть результат и эффективность. Предупреждаю категорически всех: никакой волокиты и бюрократии. Если нужно решить вопрос и вы видите, что его можно решить за день-два, решайте. Упаси вас господь: с понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму. Особенно предупреждаю Администрацию Президента: министры должны бегать, шевелиться. Если где-то аппарат правительства не сработал, подсказывайте и жесточайшим образом требуйте, - поставил задачу Александр Лукашенко. - Эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе. Что происходит вокруг, каждый из вас знает".