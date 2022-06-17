Лукашенко о видах Польши на Западную Украину

Придется реагировать на желание Польши получить Западную Украину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске, сообщает БелТА.

Глава государства заметил, что в Польше уже мечтают о Западной Украине: "Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали".

По словам Президента, это стало возможным благодаря тому, что за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы. "Мы это видим. Поэтому мне приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - сказал Александр Лукашенко.