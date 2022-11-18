Лукашенко о закрытии "Макдональдса": У нас что, булочку пополам не могут разрезать. Питайтесь, потребляйте свое

О рекордах с полей и новых экспортных высотах, важности момента и бесценном труде аграриев - много теплых слов сегодня было сказано Президентом в адрес работников АПК.

Президент чествовал передовиков АПК

Александр Лукашенко чествовал передовиков отечественного агропрома накануне их профессионального праздника. Торжества прошли во Дворце Независимости. Это дань уважения тем, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность. Глава государства скажет просто: "Они хозяева белорусской земли. Им мы во многом обязаны своим благополучием!". Президент поблагодарил всех за титанический труд и особо отметил рекорды нынешнего урожая. Это тем более важно в нынешний год, когда зерно стало новым золотом. Но выдающийся результат еще не повод останавливаться на достигнутом.





"Мы впервые в истории произвели хлебов, зерна, больше тонны на каждого человека. Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - подчеркнул глава государства.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя, убежден белорусский лидер. Ведь ничего чрезвычайного для достижения таких высоких результатов в сельском хозяйстве не совершили. Понадобилась только жесткая дисциплина, кто-то даже обижался на давление Президента, но зато получился результат. "Мы сделали этот шаг. И мы должны, обязаны, удержаться на этом уровне", - подытожил он

Нынешний продовольственный год особый - отметит глава государства. Мир в шаге от глобальной катастрофы. Но не Беларусь! Ставка на развитие сельского хозяйства, сделанная в первые годы независимости, сегодня позволяет крепко стоять на ногах. Мы в состоянии сами себя прокормить! И, в отличие от некоторых, остро не нуждаемся в заграничных продуктах.

Президент: Место "Макдональдса" должны занять белорусские производители

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе, господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Роман Александрович, белорусы! Запомните, никто иной, - обратил внимание премьер-министра Президент. - Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю".

Президент об агросекторе: Санкции для нас - время колоссальнейших возможностей

С гордостью Александр Лукашенко скажет о достижениях нашего АПК. Нам есть что предложить миру! Продукты под брендом "Сделано в Беларуси» знают в 110 странах мира. Такова география поставок. И выручка от экспорта растет каждый год. По итогам нынешнего страна рассчитывает заработать свыше 8 миллиардов долларов. Но и это не предел. Сегодня - лучшее время для агропрома, - убежден Президент. И его нельзя упустить.

"Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве", - призвал белорусский лидер.

"У нас есть огромнейший рынок. Почти каждую неделю отчитывается Леонид Константинович Заяц (вице-премьер, курирующий сферу АПК. - Прим. БелТА) о продажах. Я ему задаю один вопрос: а если бы больше было сегодня продукции, ты бы ее продал? Он говорит так, по-деревенски: со свистом!", - рассказал глава государства. - Это самое главное, когда есть рынок, куда ты можешь поставить свою сельхозпродукцию. И притом исключительно маржинальный рынок. Цены, которых не знало сельское хозяйство вообще. Воспользуйтесь этим временем, а министры, члены правительства, премьер-министр, высшие должностные лица, да и я в том числе, мы вам дремать не дадим. Нужно использовать это время, чтобы поднять наших крестьян. Чтобы они достойно жили. В хороших условиях, в хороших домах. Чтобы их детишки имели возможность, как и все в городах, в том числе в Минске, получить хорошее образование, закончить вуз. И как рачительные хозяева, будущее, резерв наших кадров - занять достойное место в нашем обществе. Согласитесь, крестьяне, работники АПК это заслужили. Давайте сделаем все ради наших детей. Здоровья вам и успехов!".









Сегодня в зале порядка 600 приглашенных. Лучших Президент отметит медалями и орденами. Это не только руководители предприятий, но и рядовые труженики АПК. Их трудолюбие и преданность делу - пример для других. А успехи убеждают: родная земля - в надежных руках, уверен Президент. Александр Лукашенко даже предложит чествование во Дворце Независимости сделать еще одной традицией современной Беларуси. Благо, в стране есть тысячи героев, которые работают на земле не ради наград.





Александр Савчиц, генеральный директор ОАО "Савушкин продукт": Белорусы будут и с мясом, и с молоком, и хлебом. Даже не сомневайтесь. Произведем 8 млн тонн молока, потребление в республике всего треть, пять надо продать. Все будет хорошо.









Я всю жизнь работаю в сельском хозяйстве. Мне нравится череда полей. Во Дворце Республики был, во Дворце Независимости первый раз. Супер. Эмоции зашкаливают. Юрий Менделев, главный агроном ОАО "Батчи"









Когда заходишь в магазин и видишь свою продукцию, люди покупают. Душа радуется, что ты ее делаешь с пользой для государства. Юрий Менделев, главный агроном ОАО "Батчи"



