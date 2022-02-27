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Лукашенко о запрете "Беларусь 24" в ЕС: Какая свобода слова? Им не нужна не то что правда - просто другая точка зрения
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о запрете телеканала "Беларусь 24" в странах ЕС: какая свобода слова? Им не нужна не то что правда - просто другая точка зрения. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, сообщает БелТА.
Президент обратил внимание, что в Беларуси хорошо осведомлены о том, кто и как принимает подобного рода решения. "Какая свобода слова? То, что им надо сегодня, то и будут нести (в аудиторию СМИ. - Прим. БелТА)", - сказал белорусский лидер. В качестве примера упоминался канал "Евроньюс". "Когда-то я смотрел этот канал. Я и сейчас его иногда просматриваю, но уже знаю, что они скажут по тому или иному поводу. Никакой правды там никогда не было", - отметил Президент.
Им не нужна альтернативная точка зрения - не то что правда, а просто другая точка зрения. Поэтому я даже вообще не переживаю по этому поводу.
"Безумцы. Ну что им сказать? Такие они люди. Но главное, что уже не только вы, но и люди наши понимать начали, что есть что", - добавил Александр Лукашенко.
Как сообщалось ранее, литовская комиссия по радио и телевидению запретила ретрансляцию в стране нескольких телеканалов на русском языке. В их число вошел белорусский канал "Беларусь 24". В Министерстве информации Беларуси назвали это решение Литвы "очередным фактом удушения свободных медиа".
Похожее решение принял и эстонский регулятор. Он распорядился остановить трансляцию четырех российских каналов и "Беларусь 2".
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