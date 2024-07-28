Лукашенко о значении монумента "Живая память благодарных поколений": пока мы помним истоки, они питают нас силой

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение в честь открытия в Бресте памятника "Живая память благодарных поколений", сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что 28 июля торжественно открылся второй из задуманной трилогии обелисков в Минске, Брестской крепости и Москве - всенародный монумент "Живая память благодарных поколений".

"Память о Великой Отечественной войне не имеет срока давности. Она живет в наших сердцах, учит ценить свободу и мир, объединяет миллионы людей, гордо называющих себя наследниками победителей, живет вопреки беспрецедентным попыткам перечеркнуть историческую правду. Она давно стала частью национальной идеи белорусов", - говорится в обращении.

Сейчас эта память воплощена в символическом образе древа жизни, крона которого, разбивая металл, символизирует народы, крепко стоящие на родной земле, стремящиеся к миру и созиданию. "Наши корни древние. Пока мы помним истоки, чтим достижения предшественников, они питают нас силой", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко выразил признательность представителям более полумиллиона семей из Беларуси, России, стран ближнего и дальнего зарубежья - всем, кто откликнулся на инициативу белорусского благотворительного фонда увековечить бесконечную благодарность героям Великой Отечественной войны.

"Все, что мы делаем вместе для сохранения общей исторической памяти, мы делаем ради мирного будущего на Земле. Восемьдесят лет назад мы также вместе выстояли и победили. И сделаем все, чтобы защитить чистое небо над нашей Родиной", - подчеркнул глава государства.

