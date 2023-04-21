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Лукашенко: ОАЦ является эффективным инструментом обеспечения национальной безопасности государства
Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь с днем его образования, пишет БЕЛТА.
"Созданный 15 лет назад, сегодня он является мощным и эффективным инструментом обеспечения национальной безопасности государства, - подчеркнул Президент. - Вы стоите на страже интересов суверенной Беларуси в самом эпицентре рисков и угроз, порожденных стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий. Ваше оружие - высокий интеллект, незаурядный ум и нестандартное мышление".
"Благодарю личный состав Оперативно-аналитического центра за безупречную работу, профессионализм и своевременное реагирование на вызовы времени. Преданно служа делу и Отечеству, храня верность присяге, вы защищаете главные ценности в жизни белорусов - мир и созидание", - поблагодарил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья и благополучия, а также чтобы новые победы и свершения сочетались с семейным благополучием и личным счастьем.
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