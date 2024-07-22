Лукашенко об африканском рынке: У нас есть уникальная возможность прийти в регион всерьез и надолго

Не упускать наши традиционные рынки поставок и осваивать новые направления экспорта. Президент сегодня собрал совещание по вопросам развития отечественной промышленности.

Разговор запланированный. В стране - новый профильный министр. Александр Лукашенко ориентирует ведомство на эффективную работу. В целом ситуация в отрасли складывается неплохо. Объемы производства растут несколько лет подряд, добавляет экспорт. По итогам прошлого года удалось выйти на рекордные цифры - 6,5 млрд долларов. Это максимальное значение за последние десять лет. Но расслабляться нельзя, убежден Президент. Все задачи по выпуску и продаже нашей продукции должны быть выполнены.

Основные направления развития белорусской промышленности были определены на расширенном апрельском совещании. Задачи остаются прежними, обратил внимание Президент. "Главная наша цель - это диверсификация экспорта. Мы все умеем делать, но главное - продать. Спрос на нашу продукцию есть. Государства, которые готовы покупать нашу продукцию, также имеются", - отметил белорусский лидер.





"Наши основные два партнера - Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш "якорь". Мы заякорились. И если кто-то думает, что "вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками" - чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия - это наш традиционный рынок. Экономика - тут никуда не денешься", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Но Беларусь не должна замыкаться лишь на этих рынках - мы успешно развиваем отношения и с другими дружественными государствами. Не потеряны контакты и с Европейским союзом. И впредь не стоит отгораживаться от рынков ЕС. Обоюдовыгодный интерес продиктован экономикой, отметил Александр Лукашенко. Перспективным видится большой африканский рынок. Один из приоритетов - сотрудничество в аграрном секторе. Нашим партнерам нужна механизация в разных отраслях. Помимо поставок предстоит обучать специалистов, создавать сервисные центры и тем самым прийти в Африку всерьез и надолго.

"Мы договаривались о том, что яйца в одну корзину класть ни в коем случае нельзя. Чем больше корзин, тем лучше. Поэтому вырисовалась дальняя дуга", - напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня уже никто не оспаривает - за Африкой будущее. И на этом континенте у Беларуси есть несколько точек опоры: на юге - это Зимбабве и Мозамбик. "Они нас знают, они нас ценят и готовы с нами работать", - заявил Президент.

На западном побережье Африки у Беларуси тоже есть партнеры, например, Экваториальная Гвинея и Нигерия. Не так давно, кстати, Александр Лукашенко провел встречу с первой леди Нигерии. Эта страна очень заинтересована развивать отношения с Беларусью.

"У нас традиционно отличные отношения с Египтом, Алжиром", - рассказал глава государства о партнерах в северной части Африки.

Хорошо знают Беларусь и на Ближнем Востоке, в странах Азии, да и в других регионах. Так, возобновились торгово-экономические связи со странами Латинской Америки. Недавно правительственная делегация Беларуси посетила Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. "Хорошо, что вы этот замысел реализовали. Отношение к нам там неплохое, - отметил Президент. - Нам надо более активными быть в направлении Бразилии. Огромная страна, влиятельная в политическом отношении, и им надо то, что мы хотим продать".

Хорошо знают Беларусь на Ближнем Востоке. Набирает обороты азиатское направление, Латинская Америка. В Минпроме отметили: к 2030 году до 30 % всех экспортных поставок планируется организовать в страны дальней дуги. При этом Беларусь не только налаживает торговлю, но и организует сервисное обслуживание и обучение специалистов.

В целом дальнейшее развитие промышленности будет опираться на три "и",- отметил министр. Это инвестиции, инновации и импортозамещение.

Минпром: до 2030 года должны появиться более 2 тыс. новых видов товаров

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси: Наши резервы - это диверсификация продуктовой линейки. Это создание новых востребованных видов товаров. Мы эту работу активно проводим, и в ближайшее время, если брать период до 2030 года, мы планируем создать более 2000 новых видов товаров. В науку в ближайшие годы планируем инвестировать сумму более полутора миллиардов рублей. Таким образом, мы получим совершенно новые товары, которые будут востребованы в первую очередь на экспортных рынках сбыта.

Еще одним резервом министр назвал развитие мощностей белорусских предприятий.

"Если брать 2023 год, в котором мы фактически удвоили объем инвестиций, то есть они суммарно составили размер такой же, как в 2021 и 2022 годах вместе взятых, то понятно, что мы этот инвестиционный цикл не просто начали, но мы будем его развивать. По итогам текущего года мы прогнозируем темпы роста инвестиций с размером не менее 130 %. Такая динамика прогнозируется вплоть до 2030 года", - подчеркнул Александр Ефимов.