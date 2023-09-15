Лукашенко об итогах единого дня голосования в России: Это большой успех

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным назвал большим успехом итоги прошедшего в Российской Федерации единого дня голосования, сообщает БЕЛТА.

"Прежде всего хочу вас поздравить с таким серьезным этапом электорального цикла - единый день голосования во многих регионах прошел. Результаты понятны, не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. Все ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех", - сказал белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, 10 сентября Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину с успешным проведением важного для внутриполитической жизни России события - единого дня голосования. "Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества, - подчеркнул белорусский лидер. - Убежден, народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой".