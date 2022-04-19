Лукашенко об обеспечении правопорядка: Нужны не "палочно-галочные" отчеты, а слаженная работа госорганов

Состояние законности и правопорядка - это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение законов во всех сферах жизни общества. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка, сообщает БелТА.



"Нам нужные не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов по принципу перекладывания ответственности "с больной головы на здоровую", не отчеты о "палочно-галочных" показателях, а реальная слаженная работа государственных органов", - подчеркнул Александр Лукашенко.