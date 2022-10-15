Лукашенко об отношениях с Путиным: Такого уровня взаимоотношений нет ни у кого

"Если говорить о наших личных отношениях с Президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении", - рассказал белорусский лидер.