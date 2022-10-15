3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко об отношениях с Путиным: Такого уровня взаимоотношений нет ни у кого
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC ответил на вопрос, как сейчас развиваются его отношения с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
"Если говорить о наших личных отношениях с Президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении", - рассказал белорусский лидер.
Журналист NBC также попросил главу белорусского государства описать нынешнее состояние Владимира Путина - то, о чем он думает. "Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек", - заверил Президент Беларуси.
Фото:president.gov.by
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов