Лукашенко - об углублении отношений Беларуси и Турции: В последнее время удалось сделать немало

Беларуси и Турции удалось немало сделать по углублению отношений, но есть нерешенные вопросы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Турции Мустафой Озджаном, пишет БЕЛТА.

"За последнее время нам удалось немало сделать в плане углубления отношений между Беларусью и Турецкой Республикой. Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Реджепом Тайипом Эрдоганом (Президентом Турции. - Прим. БЕЛТА). Но я думаю, это вопросы решаемые. У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиций дипломатического разрешения этого конфликта", - сказал глава государства.

Что касается торгово-экономических отношений, Александр Лукашенко напомнил, что когда-то стороны условились о достижении полуторамиллиардного товарооборота. "По-моему, больше миллиарда мы уже второй год имеем товарооборот. Нам надо выходить на этот уровень. Тем более, возможности такие есть", - отметил белорусский лидер.

Он также отметил заслуги своего коллеги, Президента Турции, по выстраиванию независимой политики страны: "У нас большой интерес к вашей суверенной независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. В этом, конечно, ваш Президент превзошел, можно сказать, всякие ожидания турецкого народа".

"Мы готовы делать все для того, чтобы ваша страна развивалась. Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо. Хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время", - сказал Александр Лукашенко.