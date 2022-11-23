Лукашенко обеспокоен наличием биолабораторий в странах ОДКБ

"В контексте растущей актуальности проблематики биологической безопасности предлагаем провести в Беларуси заседание соответствующего Координационного совета уполномоченных органов государств - членов организации. Я говорю о биологической безопасности и проведении в Минске соответствующего мероприятия, но нам надо все-таки честно друг другу сказать. Часто мы говорим, Владимир Владимирович, о биологических лабораториях. По-моему, только у нас и у вас их нет, но на территории некоторых государств ОДКБ они существуют. Поэтому надо в Минске нам обсудить и как-то договориться по этому вопросу, ибо это будет очередная говорильня", - сказал Александр Лукашенко.