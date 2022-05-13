Лукашенко обновил состав руководства ряда министерств

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение заместителей министров в ряде ведомств, сообщает БелТА.

Должность первого заместителя министра промышленности займет Александр Огородников, который до настоящего времени в этом ведомстве работал на посту замминистра. Освободившуюся должность займет Алексей Козлов, также прежде работавший в этом министерстве на посту начальника научно-технического управления Министерства промышленности.

Сергей Федченко с должности председателя Новогрудского райисполкома переходит на пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. На должность замминистра в этом ведомстве согласован начальник главного управления экономики Минсельхозпрода Вадим Шагойко.

Новый заместитель министра и в МАРТ. Этот пост займет Нина Емельянова, прежде работавшая заместителем генерального директора по развитию КТУП "Минский Комаровский рынок".