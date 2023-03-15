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Лукашенко: Обновленная Конституция стала надежной основой для укрепления общественного единства
Дорогие соотечественники!
Сегодня мы отмечаем День Конституции.
В Год мира и созидания этот праздник обретает особую значимость.
Основной Закон страны отражает многовековое стремление белорусов самим определять свой путь развития, жить в независимом государстве, своим трудом обеспечивать благополучие общества.
Обновленная в переломное для страны время Конституция сохранила основополагающие принципы миролюбия, социальной справедливости, уважения к достижениям прошлого, преемственность традиционных ценностей белорусского народа, стала надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности, слаженной и эффективной работы всех ветвей власти.
В современных геополитических условиях неуклонное следование положениям Основного Закона служит надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности, делает нас еще сильнее и успешнее.
Поздравляю всех граждан Беларуси с Днем Конституции!
Пусть наша родная страна всегда будет мирной, благополучной и процветающей!
Александр Лукашенко
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