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Лукашенко обозначил перспективы сотрудничества с Доминиканской Республикой в промышленности и сельском хозяйстве
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря динамичному росту экономики, подкрепленному прочной юридической базой и благоприятными условиями ведения бизнеса, ваше государство демонстрирует один из самых высоких темпов развития среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Этот факт подтверждает правильность курса, выбранного Правительством Доминиканской Республики", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на тысячи километров между Минском и Санто-Доминго, обе страны сумеют найти эффективные пути расширения взаимовыгодного сотрудничества по многим направлениям, в первую очередь в промышленной и сельскохозяйственной отраслях.
Александр Лукашенко пожелал Луису Родольфо Абинадеру Короне крепкого здоровья и успехов в государственных делах.
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