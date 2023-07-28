Лукашенко обозначил задачи и отметил уникальность кадровых решений по министрам ЖКХ и Минтранса

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил задачи перед новыми руководителями министерств жилищно-коммунального хозяйства и транспорта и коммуникаций, которыми назначены Геннадий Трубило и Алексей Ляхнович, пишет БЕЛТА.



Оба новых министра назначены на эти посты после работы в должностях первых заместителей министров в соответствующих ведомствах, и этот факт Президент отметил особо: "Кроме задач, которые я хотел бы перед вами поставить, думаю, что важнее то, что вы лучше меня знаете, что нужно делать на вверенных вам участках работы. Откровенно скажу: я не помню случая, чтобы мы руководителями министерств - министрами - назначали заместителей. Мы всегда искали, подбирали новых людей. Чтобы новый человек пришел, знающий дело, профессионал, посмотрел новыми глазами на то или иное ведомство. Но в данном случае я считаю, что и Геннадий Алексеевич, и Алексей Алексеевич - люди подготовленные. Не могу сказать, что министерства были провалены и бывшие министры плохо работали. Поэтому мы и остановились на кандидатурах заместителей".

Вместе с тем Александр Лукашенко перед каждым из министров поставил и задачи.

Министерство ЖКХ должно быть видно

"Я жду от министерства, во-первых, чтобы оно было видно. Понимаете, о чем речь. И, во-вторых, чтобы это министерство наконец-то доказало, что ему быть. Что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно. Для вас не секрет, мне постоянно вносились предложения о ликвидации этого министерства или включении в какое-то другое министерство, потому что якобы функции пересекаются. Многие функции реализуются местными органами власти. Некоторые входят в Министерство строительства - смежные и так далее", - отметил Президент.

Александр Лукашенко не согласен с таким подходом и не считает, что это так: "Даже если где-то и вы занимаетесь строительством или капитальным ремонтом или же параллельно Министерство строительства - всем работы хватит. Но, естественно, вам не следует заниматься тем, чем будут заниматься и местные органы власти, и Министерство строительства. Думаю, что министерство особо и не влезало в эти полномочия и функции".



Президент пояснил, почему сохраняет Министерство ЖКХ. Это связано с тем, что в обращениях от граждан, которые поступают на имя главы государства, в Администрацию Президента, вопросы жилищно-коммунального хозяйства находятся на первом месте.

"Вы должны привносить новинки в эту систему, жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. И хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше. Я понимаю, что всегда так было. Всегда чего-то не хватало - то забор не отремонтировали, то крышу, то балкон", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что нужно четко разделить обязанности и определить, где должна подключаться сфера ЖКХ. "Естественно, балкон нам надо ремонтировать. Отдельно каждый человек это не сделает. А вот забор и крышу частного дома надо отремонтировать (самому человеку. - Прим. БЕЛТА). Да, крышу многоэтажки мы поправим. То есть надо четко распределить здесь обязанности. И где-то министерство должно подключиться. Ну и общее руководство", - пояснил глава государства.



"Не думаю, Геннадий Алексеевич, что я должен вам подробно рассказывать, чем вы должны заниматься. Вы человек опытный, очень много проработали в этой сфере и я очень надеюсь, что будет заметно это министерство", - добавил Александр Лукашенко.



У Минтранса вопросов хватает, и не только внутри страны

"Что касается Министерства транспорта и коммуникаций, ну вы знаете, что у нас и внутри страны хватает вопросов. И во взаимоотношениях с нашими главными партнерами. И Россия, и Китай. Особенно Россия - транзит и так далее. Много вопросов, которые есть", - сказал глава государства.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались и на недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным. "Я Головченко (премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Прим. БЕЛТА) после последней встречи с Президентом России изложил наши подходы, договоренности. Нигде нет отторжения. Ваше дело работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент со ссылкой на слова Президента России отметил, что российский коллега нового белорусского министра - очень способный и талантливый человек, может работать. "Это действительно так. Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась и тарифы, допустим, на наши товары - это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы (на транспортировку и перевалку грузов. - Прим. БЕЛТА) были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Ну и также подвижной состав, другие вопросы. Очень много вопросов с перевозками людей. Всем этим надо будет заниматься", - напутствовал глава государства.

