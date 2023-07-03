ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко обратился к белорусам: Беларусь - это наша самая большая ценность, берегите ее

Лукашенко обратился к белорусам: Беларусь - это наша самая большая ценность, берегите ее

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал соотечественников беречь свою страну. Об этом глава государства заявил у Кургана Славы, принимая участие в торжествах по случаюДня Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Дорогие друзья! Будущее Беларуси создается вашими мечтами и желаниями, которые воплощаются в жизнь благодаря трудолюбию и ответственности каждого из нас. У нас с вами одна земля, одна страна - наша Беларусь. Это наша самая большая ценность. Они (поколение победителей. - Прим. БЕЛТА) завещали нам беречь ее. Мы ее сохраним. Теперь ваша очередь - молодежи. Берегите этот клочок земли, другой у вас не будет", - обратился к белорусам Президент.


Фото:president.gov.by

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все