Лукашенко обратился к белорусам: Беларусь - это наша самая большая ценность, берегите ее

"Дорогие друзья! Будущее Беларуси создается вашими мечтами и желаниями, которые воплощаются в жизнь благодаря трудолюбию и ответственности каждого из нас. У нас с вами одна земля, одна страна - наша Беларусь. Это наша самая большая ценность. Они (поколение победителей. - Прим. БЕЛТА) завещали нам беречь ее. Мы ее сохраним. Теперь ваша очередь - молодежи. Берегите этот клочок земли, другой у вас не будет", - обратился к белорусам Президент.

