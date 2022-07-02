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Лукашенко обратился к белорусам: Делайте каждый свое дело, и тогда мы будем суверенны и независимы
Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к согражданам на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, призвал всех быть едиными, собраться и сообща преодолеть все трудности, чтобы страна оставалась суверенной и независимой, сообщаетБелТА.
"За безопасность, за суверенитет и за независимость, уважаемые белорусы, вы не беспокойтесь", - сказал глава государства. Он обратил внимание, что независимость и суверенитет даются непросто, за них, образно говоря, надо платить. И Президент как-то адресовал соотечественникам вопрос, готов ли каждый вносить свой вклад, платить за независимость и суверенитет страны.
"Эти покой, спокойная жизнь в Беларуси дорогого стоят, недешево. И платим за это мы. Независимость - это хорошо. Это то, о чем мечтает каждый человек в любом государстве. Но эта вещь дорого стоит. Оказалось, что и за это мы можем заплатить. И более-менее жить нормально", - отметил Александр Лукашенко.
"Пожалуйста, я вас прошу: сделайте так, как я вам говорил вчера, сегодня и буду говорить всегда: на своем рабочем месте делайте свое дело. И тогда мы будем всегда суверенны и независимы", - обратился ко всем белорусский лидер.
Он обратил внимание, что на современном этапе, когда происходят глобальные изменения в мире, в Беларуси идет еще и смена поколений: "Когда идет коренная смена поколений на фоне этих событий, любому государству и народу сложно. Особенно таким средним, малым государствам, как мы, очень сложно. Поэтому нам надо быть едиными, собраться и преодолеть все трудности. И тогда мы будем действительно суверенными и независимыми".
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