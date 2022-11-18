Лукашенко обратился к латышам: нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни ваши временные политики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики, сообщает БЕЛТА.

"Дорогие друзья, от имени всех белорусов направляю нашим братьям с соседней Латвии сердечные поздравления по случаю Дня провозглашения независимого государства. Испокон веков народы обеих стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность. Сегодня Беларусь также остается миролюбивым государством, сторонницей диалога и общей безопасности в регионе. Мы никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям. Многие из вас смогли убедиться в этом, посещая нашу страну в условиях безвизового режима", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко с сожалением отметил, что все больше жителей Латвии чувствуют, что их политики работают не на благо людей и посматривают на зарубежных советчиков.



"Разжигая обстановку, они стянули в Прибалтику силы и вооружение, построили стены, подтолкнули вашу страну к экономической катастрофе. Уверен, что наши многовековые связи являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!" - подчеркнул Президент.



Глава государства пожелал народу Латвии мирного неба, солидарности и правильного выбора.

