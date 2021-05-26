А. Лукашенко обратился к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к мировому сообществу, подчеркнул, что нет смысла шатать Беларусь. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на встрече в парламенте, сообщает БелТА.



"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению, - сказал белорусский лидер. - Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!"

Александр Лукашенко отметил: всему миру понятно, что против Беларуси развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. "Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал он.

Президент заметил: в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, уверен белорусский лидер, не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику. "Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - призвал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что впереди ждут непростые времена. "На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора", - сказал он.

"Всякие санкции, временные трудности, мы с ними справимся, как это было до сих пор", - уверен белорусский лидер.

При этом Президент подчеркнул, что те три миллиарда, которые Беларуси уже давно сулят за реформы, это всего лишь, например, треть стоимости БелАЭС. Взамен же требуют "реформы", суть которых - уничтожение белорусской экономики. "В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки", - заметил глава государства.

"Нам надо сплотиться и выстоять. Идти своим путем туда, где нас ждут. Где наши рынки сбыта, где нам будет комфортно, где для нас открыты двери. Мы наметили меры. Они будут связаны с развитием, - заявил Александр Лукашенко. - Все совсем неплохо, даже неожиданно неплохо на сегодняшний день на внешнеэкономическом векторе. Не хочет Запад быть нашим соседом - не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом".