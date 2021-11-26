ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко обратился к народам Германии и Польши: Приютите беженцев с белорусско-польской границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал народ Германии приютить беженцев с белорусско-польской границы. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передаетБелТА.


"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - сказал Александр Лукашенко.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все