Лукашенко обратился к народам Германии и Польши: Приютите беженцев с белорусско-польской границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал народ Германии приютить беженцев с белорусско-польской границы. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает БелТА.

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - сказал Александр Лукашенко.