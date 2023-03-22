Лукашенко обратился к соотечественникам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни

Дорогие соотечественники!

В скорбную дату - 22 марта - мы вспоминаем жителей деревни Хатынь, тысяч других наших деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Войны, которая бесцеремонно ворвалась в наш дом и забрала каждого третьего белоруса.

80 лет назад весенний солнечный день был опален огнем беспощадной расправы нацистских карателей над мирными людьми.

В каждом уголке Беларуси есть история своей Хатыни. Больно осознавать, сколько новых жизней так и не появилось на свет, сколько детей не повзрослело, сколько судеб оборвалось из-за безумных идей, слепой ненависти и кровавой жестокости.

Спустя годы горечь и гнев не утихают. Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам.

У белорусов для них был и остается один ответ - дух всенародного сопротивления. Его символ - непокоренный человек, который, восстав живым из огня, с телом мертвого сына на руках сквозь время несет вечное проклятие фашизму.

Долг ныне живущих перед павшими - изобличить виновных в массовом геноциде, бережно хранить память о тех страшных событиях и не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле.