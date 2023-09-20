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Лукашенко: Обстоятельства требуют от белорусских таможенников нетривиальных, оперативных решений
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Сегодня таможенная служба Республики Беларусь сталкивается с серьезными вызовами. Усиление внешнего экономического давления на отечественных производителей, закрытие пограничных пунктов пропуска, а также постоянные нарушения норм пропуска автотранспорта контрольными службами сопредельных государств ежедневно требуют от белорусских таможенников нетривиальных, оперативных решений, - говорится в поздравлении. - Проявляя принципиальность, высокий профессионализм и грамотно используя современную технику, вы эффективно противодействуете разного рода противоправным проявлениям, надежно обеспечивая экономическую безопасность и интересы нашего государства. Так должно быть и впредь".
Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам, которые стояли у истоков создания таможенной службы суверенной Беларуси и сегодня остаются достойным примером для молодых сотрудников. Глава государства также поблагодарил за хорошую работу, патриотизм и преданность Отечеству всех таможенников, пожелал им и их семьям здоровья, добра, мирного неба и новых больших успехов во всех начинаниях.
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