Лукашенко: Обстоятельства требуют от белорусских таможенников нетривиальных, оперативных решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня таможенная служба Республики Беларусь сталкивается с серьезными вызовами. Усиление внешнего экономического давления на отечественных производителей, закрытие пограничных пунктов пропуска, а также постоянные нарушения норм пропуска автотранспорта контрольными службами сопредельных государств ежедневно требуют от белорусских таможенников нетривиальных, оперативных решений, - говорится в поздравлении. - Проявляя принципиальность, высокий профессионализм и грамотно используя современную технику, вы эффективно противодействуете разного рода противоправным проявлениям, надежно обеспечивая экономическую безопасность и интересы нашего государства. Так должно быть и впредь".