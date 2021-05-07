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Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции
Cегодня развитие двусторонних экономических отношений Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее во время встречи в Анкаре договорились о главных приоритетах: увеличение товарооборота до полутора миллиардов долларов и обеспечение баланса в торговле. Сегодня президенты подтвердили эти планы (будут содействовать их реализации на практике). В целом договорились ко всем вопросам двусторонних отношений подойти комплексно, детально проработать их с участием послов и других ответственных лиц.
Эти темы, в том числе, будут обсуждаться на предстоящем в октябре очередном заседании совместной межправкомиссии. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и региональной проблематике.
Обсудили и борьбу с пандемией в Беларуси и Турции. Поговорили о ситуации и вакцинации населения. Александр Лукашенко рассказал о производстве в Беларуси собственной вакцины.
Обсуждалось и взаимодействие стран в сфере телекоммуникаций. В частности, возможные перспективы развития сотрудничества с холдингом Turkcell. Также Реджеп Таийп Эрдоган поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с наступающим праздником - Днем Победы. Наш Президент поздравил своего турецкого коллегу и мусульман этой страны со священным месяцем Рамадан.
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