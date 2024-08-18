Лукашенко объяснил свои слова о том, что белорусам нужно привыкать к мысли о другом Президенте

Оценивая деятельность того или иного руководителя государства, нужно ориентироваться не столько на количество лет в должности, сколько на реальные результаты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", пишет БЕЛТА.

Журналист в разговоре привел цитату главы государства, произнесенную во время недавнего общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района. Тогда одна из участниц встречи обратилась к Александру Лукашенко с просьбой баллотироваться на следующий срок, на что Президент ответил: "Я уже публично начинаю говорить всем вам. Вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что Президент будет другой. Нет, я не говорю: завтра я вас брошу, послезавтра и прочее... Ну, всякое же в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все".



Главу государства во время интервью попросили пояснить, что означали те слова. Александр Лукашенко отметил, что сказанное им следует рассматривать не в контексте общих рассуждений о человеческой жизни, а с точки зрения работы на президентском посту конкретного человека: "Некоторые этого не понимают, не зная вообще сути президентской работы и ситуации. Считают так: "30 лет - это много, единицы людей, которые работают 30 лет президентом". Вопрос же не в этом. Вопрос в том, хорошо это или плохо. Это хорошо, что конкретный человек работает 25 или 30 лет? И вот люди: "Да, надо (чтобы Александр Лукашенко баллотировался на следующий срок. - Прим. БЕЛТА), обстановка такая, не подвел, не обманул, страну защищает". Такие нарративы. И вот такое было выступление".

По словам Президента, люди в Беларуси привыкли, что именно он находится на этом посту, но ведь так будет не всегда. "Надо понимать, что придет другой человек - это неизбежно. И я это имел в виду - что придет другой человек и вы должны к этому быть готовы. Я готовлю к этому людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что будущие изменения обязательно должны происходить без каких-либо кардинальных потрясений, поэтому в Беларуси для этого готовят соответствующую почву, в том числе не так давно приняли обновленную Конституцию.

"Мы не хотим перемен, чтобы это была революция какая-то. Я сторонник не революционных, а эволюционных перемен, - заявил Александр Лукашенко. - И мы за эти годы сделали очень много, чтобы выстроить то, что вы видите. Кому-то нравится, не нравится, но люди, в общем-то, комфортно себя чувствуют".