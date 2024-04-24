Лукашенко: Очень важно сейчас не разрушить наше единство

Сейчас очень важно не разрушить единство белорусов. Об этом Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 24 апреля на заседании VII ВНС, сообщает БЕЛТА.

"Я думал, что сказать в этой ситуации. Банально, традиционно, но очень правильно - я хочу вас поблагодарить. Даже не за то, что вы избрали меня председателем. Я надеялся и понимал, что вы, наверное, меня изберете, если предложат люди. Я благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне. В этом зале находится элита нашего общества, настоящая. Патриотичные люди, преданные нашему государству. Для меня это очень важно. Я горжусь тем, что при мне вы выросли и стали такими людьми", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в некотором смысле считает всех присутствующих своими детьми. "Я все-таки повлиял на то, что вы стали настоящими политическими людьми, очень ответственными", - пояснил свою позицию Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что должность председателя ВНС для него не "спасательный круг", как пишут беглые.

"Если бы за меня не проголосовали сейчас или потом, я бы уже успокоился (не очень это приятно было бы, конечно, но а кому приятно?) и думал, что все-таки 30 лет - это немало. И мы с вами за это время немало сделали. Пусть те, кто придет на смену нам, сделает больше. Но это ваша воля и ваше решение, и вам за него нести ответственность. Это ваш выбор. Я не цепляюсь за эту должность (ни за одну, ни за вторую), я просто хочу, чтобы было хорошо", - заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас важнейшая задача - удачно вписать ВНС в политический быт белорусского общества. В свое время одной из причин распада Советского Союза стал раскол элиты, напомнил глава государства.

"Если только наверху столкнутся два человека, это мгновенно перейдет в общество. А вы же понимаете: суть людей всегда заключается в том, что, соскучившись по "демократии" в "диктатуре", все засучив рукава начнут страну воспитывать. Кто-то - делить, кто-то - хватать. Я это проходил, будучи депутатом Верховного Совета", - отметил Президент.

Сейчас в Беларуси происходит коренное изменение органов власти. "Очень важно сейчас, в это очень судьбоносное время, когда решается многое вокруг нас, не разрушить наше единство. А единство быстро разрушается, когда сверху намечается трещина", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что делегаты Всебелорусского народного собрания не должны быть безмолвными, иначе как сражаться за будущее страны?

"Если вы будете такими, значит, я ошибся. Значит вы, особенно без меня, не сможете защитить нашу страну. Если даже глава государства ошибся, вы должны сказать ему прямо: "Не туда идешь и не то делаешь. Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю". Это к примеру. Вы должны быть, как волкодавы: никому не должны ничего позволять того, что может нарушить наше единство и стратегическое направление развития, которое вы примите. Я хочу видеть такое Всебелорусское народное собрание", - сказал глава государства.

По его словам, есть в этом и субъективный фактор. "Да, я действительно, как и вы, хочу, чтобы сохранилось то, что мы построили. Чтобы это никто не сломал, - пояснил Президент. - Идет очень опасный период внутри: ни экономика, ни сельское хозяйство, ни промышленность - смена поколений. Это очень болезненный процесс. К нам приходят молодые, они все знают. Есть вероятность, что они могут отказаться от тех плеч, на которых они будут стоять. Как мы: мы же стояли на плечах кого-то. Но мы же не отвергли, мы же не отказались".

Александр Лукашенко отдельно отметил работу силовых структур по обеспечению безопасности в стране. Глава государства заявил, что обстановка пророй бывает опасная, но военные и правоохранители тихо и спокойно делают свою работу, сложнейшие операции остаются незамеченными для обывателей.





"Все непросто сейчас. Идем по тонкому льду, по лезвию ножа. И нам сегодня не нужен никакой раздрай. Поэтому вы сделали правильное решение. Сейчас ничего не надо делить. Сейчас надо выстроить систему. Потом соберемся, поблагодарим друг друга, и каждый будет заниматься своим делом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Порядок должен быть, дисциплина. Растопырив пальцы власть никто не держит".