Лукашенко одобрил проект договора о финансировании кооперационных проектов в ЕАЭС. Что предусматривает данный документ

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Глава государства подписал соответствующий указ №150, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство финансов.