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Лукашенко одобрил проект договора о финансировании кооперационных проектов в ЕАЭС. Что предусматривает данный документ
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Глава государства подписал соответствующий указ №150, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
На проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство финансов.
Проект протокола разработан Евразийской экономической комиссией по поручению Высшего Евразийского экономического совета от 9 декабря 2022 года. Данным договором предусматривается возможность принятия Советом ЕЭК решения об оказании финансового содействия реализации совместных кооперационных проектов за счет средств бюджета ЕАЭС.
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