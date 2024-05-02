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Лукашенко одобрил проект соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон

Лукашенко одобрил проект соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 мая подписал указ №186, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон). Об этом сообщает БЕЛТА соссылкой впресс-службубелорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочен Государственный таможенный комитет.

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