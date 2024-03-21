ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко одобрил проект соглашения с Индией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

Лукашенко одобрил проект соглашения с Индией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

Глава государства Александр Лукашенко 21 марта подписал указ №107, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Индии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все