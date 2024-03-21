Лукашенко одобрил проект соглашения с Индией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

Глава государства Александр Лукашенко 21 марта подписал указ №107, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Индии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.



На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.

