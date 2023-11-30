Лукашенко одобрил проекты межправсоглашений с Экваториальной Гвинеей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений с Экваториальной Гвинеей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

В частности, одобрен проект межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. На проведение переговоров по этому документу уполномочено Министерство экономики, на подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта - Министерство иностранных дел.

Министерство по налогам и сборам уполномочено на проведение переговоров по проекту межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. МНС предоставлены полномочия на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.