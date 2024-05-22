Президент Беларуси одобрил внесение изменений в соглашение СНГ о телемедицинских системах

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их развитии и использовании от 19 ноября 2010 года. Соответствующий указ №209 глава государства подписал 22 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.



Документ одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение, а также на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство Беларуси.



