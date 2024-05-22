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Президент Беларуси одобрил внесение изменений в соглашение СНГ о телемедицинских системах

Президент Беларуси одобрил внесение изменений в соглашение СНГ о телемедицинских системах

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их развитии и использовании от 19 ноября 2010 года. Соответствующий указ №209 глава государства подписал 22 мая, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Документ одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение, а также на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство Беларуси.

Данным протоколом конкретизируются и расширяются сферы взаимодействия государств в области создания общего информационного медицинского пространства на базе интеграции региональных и национальных телемедицинских консультационно-диагностических систем.

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