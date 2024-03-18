Лукашенко: Огромного уважения заслуживают боевое братство и профессионализм всех поколений военнослужащих ВВ МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск Министерства внутренних дел с днем образования этих войск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.

"Вы несете нелегкую службу в круглосуточном режиме, обеспечивая общественную безопасность, охраняя особо важные государственные объекты, обезвреживая и уничтожая взрывоопасные предметы. Уделяете огромное внимание военно-патриотическим клубам, воспитывая юных защитников и защитниц нашего Отечества",

- говорится в поздравлении.

"Мужество, отвага, патриотизм, высокий уровень подготовки и боевых возможностей бойцов внутренних войск являются несокрушимым фундаментом обеспечения правопорядка и охраны мирного труда белорусских граждан",

- подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко адресовал слова особой благодарности ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие внутренних войск.

"Как эстафету доблести и чести, вы передаете новому молодому пополнению традиции и свой бесценный жизненный опыт",

- отметил Президент.

По его словам, огромного уважения заслуживают боевое братство, сила и терпение, энергия и самопожертвование, профессионализм всех поколений военнослужащих внутренних войск от рядового до генерала.