3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко: Огромного уважения заслуживают боевое братство и профессионализм всех поколений военнослужащих ВВ МВД
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск Министерства внутренних дел с днем образования этих войск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.
"Вы несете нелегкую службу в круглосуточном режиме, обеспечивая общественную безопасность, охраняя особо важные государственные объекты, обезвреживая и уничтожая взрывоопасные предметы. Уделяете огромное внимание военно-патриотическим клубам, воспитывая юных защитников и защитниц нашего Отечества",
- говорится в поздравлении.
"Мужество, отвага, патриотизм, высокий уровень подготовки и боевых возможностей бойцов внутренних войск являются несокрушимым фундаментом обеспечения правопорядка и охраны мирного труда белорусских граждан",
- подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко адресовал слова особой благодарности ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие внутренних войск.
"Как эстафету доблести и чести, вы передаете новому молодому пополнению традиции и свой бесценный жизненный опыт",
- отметил Президент.
По его словам, огромного уважения заслуживают боевое братство, сила и терпение, энергия и самопожертвование, профессионализм всех поколений военнослужащих внутренних войск от рядового до генерала.
Глава государства поблагодарил их всех за преданность делу, честную и безупречную службу, а также пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в благородном деле служения Отчизне: "Берегите себя, своих близких и нашу родную Беларусь!"
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов