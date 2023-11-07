Лукашенко: Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории

"Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы. И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом, - говорится в поздравлении. - Поэтому нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира".