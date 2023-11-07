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Лукашенко: Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Об этомсообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
"Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы. И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом, - говорится в поздравлении. - Поэтому нам нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира".
Глава государства выразил уверенность в том, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, белорусы создают мирное будущее для детей и внуков.
"Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия", - добавил Александр Лукашенко.
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