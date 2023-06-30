3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Лукашенко: Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину
Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.
"Как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "вызваленчае войска". В Великую Отечественную подобные сборища выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично - трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном, - забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить - это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил", - заметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что интрига во всей этой истории только одна: "Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой - Вильнюсом и Европой? Не дай бог, вспыхнет самая страшная в истории война, не просто будет жарко в Варшаве, Киеве или Вильнюсе - исчезнем мы, Европа как цивилизация. Но им же это не надо. Нам тоже. Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересованы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей