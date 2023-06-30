Лукашенко: Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину

Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Как и в годы Великой Отечественной войны, у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "вызваленчае войска". В Великую Отечественную подобные сборища выдавались за белорусских партизан, воюющих с коммунистическим режимом. Для них это все закончилось трагично - трибуналом и эшафотом. Для тех, кто спрятался и кого спрятали за океаном, - забвением и бесславием. Если кто-то хочет повторить - это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил", - заметил Александр Лукашенко.