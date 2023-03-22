Президент в Хатыни: Мы оплакиваем всех невинных жертв нацизма, всех не вернувшихся с той войны героев

Лукашенко: Трагедия Хатыни навечно выбита в камне и сердце белорусского народа. Такие проникновенные слова были сказаны сегодня белорусским Президентом в мемориальном комплексе.

80 лет назад была сожжена Хатынь. Сегодня в мемориальном комплексе в годовщину трагедии чтут память всех жертв нацизма на белорусской земле.

К памятной скорбной дате по распоряжению главы государства в хатынском комплексе провели масштабную реконструкцию. Построили музей, восстановили и освятили православную часовню Рождества Пресвятой Богородицы, копию той, которая простояла на этой земле почти 200 лет, но была сожжена немецкими оккупантами. И в целом по комплексу стояла задача - сохранить первозданный вид, чтобы все было по-простому и душевно.Чтобы рвало сердце! И эту идею удалось воплотить в жизнь! Только ступив на порог музея в Хатыни, чувствуешь всю боль трагических страниц истории нашей страны. Александр Лукашенко посетил экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей, так и написав: "Увиденное потрясает!".

Александр Лукашенко принимает участие в памятном мероприятии в Хатыни

Александр Лукашенко призвал как можно чаще приходить сюда самим и приводить детей и внуков, чтобы знали и помнили героическую правду и ту страшную цену, которая была заплачена ради будущего грядущих поколений. Сегодня в мемориальном комплексе - Александр Лукашенко. Вместе с сыновьями, общественниками и молодыми людьми, которые помогали с реконструкцией. Президент ознакомился с экспозицией нового музея, оставил запись в книге почетных гостей, возложил цветы к монументу "Непокоренный человек" и венок к Вечному огню.

Память и долг ведут белорусов в Хатынь. 80 лет назад здесь оборвалось время, и этой деревни никогда не будет на географической карте нашей страны. Но мы будем помнить всегда.

"Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. В сердце народа-победителя, сильного и великодушного, умеющего прощать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, со славянами. Восточными славянами. Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии и мировой капитал оплатил этот поход. Они против нас сегодня санкции вводят, развязали экономическую и информационную войну. Но мы не забыли, и наследникам карателей тоже напомним, как в далеком 41-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. Как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий. Как закапывали детей живьем, экономя пули, и распыляли над нашими городами и селами отравляющие вещества", - напомнил о тех ужасных событиях глава государства.

Президент отметил, что 22 марта в Беларуси оплакивают жителей почти 11 тыс. деревень, поселков и хуторов, сожженных частично или полностью. "Мы оплакиваем всех невинных жертв нацизма, всех не вернувшихся с той войны героев", - сказал белорусский лидер.

В Хатыни восстановили и освятили православную часовню Рождества Пресвятой Богородицы, копию той, которая простояла на этой земле почти 200 лет, но была сожжена немецкими оккупантами. Духовная составляющая должна усиливать человеческие переживания каждого, кто посещает это историческое место. В храме глава государства зажег свечу.

Своими впечатлениями Александр Лукашенко поделился с журналистами. Признавшись, что именно здесь, на хатынской земле, его пронизывает особое чувство. Хатынь - это наша боль, это наша память. Журналисты задали ряд вопросов и на самые актуальные темы. Один из них касался нервной реакции Запада на недавние визиты Лукашенко в Китай и Иран, наше партнерство с Москвой и Пекином, а также на приезд Си Цзиньпина в Россию.





Лукашенко объяснил, почему на Западе бесятся из-за визита Си Цзиньпина в Россию

"Идем туда, где нас ждут. Мы делаем правильно. Но и они поняли, что сделали неправильно", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил о своих прежних встречах с высокими представителями США во времена президентства Дональда Трампа. И тогда глава государства им сказал: "Вы что, обезумели вообще? Передайте своему президенту, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, объединив нас воедино".

"Вы (Запад. - Прим. Ред.) нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Болтон (экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. - Прим. Ред.) это сегодня повторил. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) - Китай. Поэтому и бесятся", - сказал глава государства.

Президент прокомментировал громкие заявления последних дней - о планах поставить на Украину снаряды с обедненным ураном



Вопрос главе государства касался недавних заявлений Великобритании о намерении поставить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. Журналист российского СМИ попросил главу государства высказаться по этому поводу. Александр Лукашенко сразу отреагировал на прозвучавший вопрос: "Скажу: а Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном".

"Если они безумцы (на Западе. - Прим. Ред.), то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что если только эти боеприпасы будут использованы, то ответные меры России и последствия будут страшными: "Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите - ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете".

"Тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться (как Путин с Си Цзиньпином разговаривали) к мирному урегулированию", - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь помнит жертв нацизма