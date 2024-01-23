Лукашенко освободил от должностей Ермоловича и Татарицкого

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января подписал указы об освобождении от нынешних должностей Максима Ермоловича и Валентина Татарицкого, которые приступают к работе в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Максим Ермолович освобожден от должности заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь. В ЕЭК он займет пост члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию.