Совершенствовать с пользой для людей! Сегодня во Дворце Независимости - разговор о предлагаемых изменениях Уголовно-процессуального кодекса. На повестке - соответствующий проект закона.

Эффективность работы судебной системы

Документ предусматривает введение апелляционного порядка пересмотра приговоров и решений Верховного суда, вынесенных по первой инстанции, а также совершенствование порядка пересмотра судебных постановлений. Речь про те, что уже вступили в законную силу. Эффективности работы судебной системы в нашей стране всегда уделялось повышенное внимание. От суда ждут выверенных, справедливых и законных правовых решений. Серьезность рассматриваемых вопросов и последствий выносимых судебных постановлений требует крайне взвешенного подхода к реформированию этой сферы. Тем более, когда дело касается такого чувствительного для людей момента, как обжалование решений суда.

Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе