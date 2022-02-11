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Во Дворце Независимости - разговор о предлагаемых изменениях Уголовно-процессуального кодекса
Совершенствовать с пользой для людей! Сегодня во Дворце Независимости - разговор о предлагаемых изменениях Уголовно-процессуального кодекса. На повестке - соответствующий проект закона.
Эффективность работы судебной системы
Документ предусматривает введение апелляционного порядка пересмотра приговоров и решений Верховного суда, вынесенных по первой инстанции, а также совершенствование порядка пересмотра судебных постановлений. Речь про те, что уже вступили в законную силу. Эффективности работы судебной системы в нашей стране всегда уделялось повышенное внимание. От суда ждут выверенных, справедливых и законных правовых решений. Серьезность рассматриваемых вопросов и последствий выносимых судебных постановлений требует крайне взвешенного подхода к реформированию этой сферы. Тем более, когда дело касается такого чувствительного для людей момента, как обжалование решений суда.
Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе
Как поясняют разработчики, предоставляется дополнительная возможность проверки судебных решений. На предложения усовершенствовать порядок их обжалования в уголовном процесс Президент реагирует однозначно: главное - все должно быть по справедливости! Все изменения для того, чтобы по максимуму избежать судебных ошибок и не наказывать невиновных!
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