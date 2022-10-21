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Лукашенко: Отец - глава и опора для всего рода, источник накопленного в поколениях опыта, силы и мудрости предков
Дорогие соотечественники!
Сегодня в Беларуси впервые отмечается День отца, призванный подчеркнуть особую значимость роли мужчин в воспитании детей, создании крепкой и счастливой семьи.
Фундаментом многовекового уклада жизни белорусского народа всегда были традиционные семейные ценности, где отец - глава и опора для всего рода, источник накопленного в поколениях опыта, силы и мудрости предков.
В современном мире именно личный пример, забота и поддержка отца с детства воспитывают ответственность, трудолюбие, уважение к старшим, готовность служить Родине и защищать свою землю.
Убежден, новый праздник укрепит авторитет отцовства в обществе и наравне с Днем матери станет одним из любимых семейных торжеств.
Пусть у нас, мужчин, всегда хватает сил на образцовое выполнение родительского долга ради будущего детей и процветания любимой Беларуси.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, мира и благополучия.
Александр Лукашенко
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