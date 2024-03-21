Лукашенко отметил готовность Беларуси оказать содействие Намибии по многим направлениям

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Намибии Нанголо Мбумбу с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.



Глава государства отметил, что Намибия в настоящее время является открытой для партнерских инициатив страной, которая уверенно идет по пути экономического роста. "Мы готовы вам в этом помогать", - подчеркнул белорусский лидер.



Президент обратил внимание на возможности Беларуси оказать содействие Намибии в обеспечении продовольственной безопасности, осуществлении поставок сельскохозяйственной техники и электротранспорта, реализации проектов в промышленной кооперации и подготовке высококвалифицированных кадров в аграрной сфере, здравоохранении, горном деле, информационных технологиях.



