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Лукашенко отметил готовность Беларуси оказать содействие Намибии по многим направлениям
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Намибии Нанголо Мбумбу с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
Глава государства отметил, что Намибия в настоящее время является открытой для партнерских инициатив страной, которая уверенно идет по пути экономического роста. "Мы готовы вам в этом помогать", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент обратил внимание на возможности Беларуси оказать содействие Намибии в обеспечении продовольственной безопасности, осуществлении поставок сельскохозяйственной техники и электротранспорта, реализации проектов в промышленной кооперации и подготовке высококвалифицированных кадров в аграрной сфере, здравоохранении, горном деле, информационных технологиях.
Александр Лукашенко пожелал Нанголо Мбумбе доброго здоровья, а дружественному народу Намибии - мира и благополучия.
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