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Лукашенко отметил готовность Беларуси оказать содействие Намибии по многим направлениям

Лукашенко отметил готовность Беларуси оказать содействие Намибии по многим направлениям

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Намибии Нанголо Мбумбу с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

Глава государства отметил, что Намибия в настоящее время является открытой для партнерских инициатив страной, которая уверенно идет по пути экономического роста. "Мы готовы вам в этом помогать", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание на возможности Беларуси оказать содействие Намибии в обеспечении продовольственной безопасности, осуществлении поставок сельскохозяйственной техники и электротранспорта, реализации проектов в промышленной кооперации и подготовке высококвалифицированных кадров в аграрной сфере, здравоохранении, горном деле, информационных технологиях.

Александр Лукашенко пожелал Нанголо Мбумбе доброго здоровья, а дружественному народу Намибии - мира и благополучия.

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