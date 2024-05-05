Лукашенко отметил особую роль печатной прессы в век высоких технологий и постправды

"Праздник подчеркивает особую роль печатного слова как авторитетного советчика и собеседника, формирующего кругозор и мышление человека в огромном изобилии информации. Ваш труд - зеркало нашей жизни, позволяющее в информационном многообразии разглядеть и понять суть происходящего. Это требует от прессы качественного анализа событий, оперативности, точности оценок, а также твердой патриотической позиции. В век высоких технологий и постправды вы одним своим словом, проникая в умы, сердца и души миллионов людей, способны порадовать или огорчить, вселить надежду и уверенность, предупредить об опасности. Привлекая внимание к актуальным темам, помогаете решать злободневные вопросы", - говорится в поздравлении.