ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко отметил особую роль печатной прессы в век высоких технологий и постправды

Лукашенко отметил особую роль печатной прессы в век высоких технологий и постправды

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников печати с профессиональным праздником - Днем печати, сообщает БЕЛТА.

"Праздник подчеркивает особую роль печатного слова как авторитетного советчика и собеседника, формирующего кругозор и мышление человека в огромном изобилии информации. Ваш труд - зеркало нашей жизни, позволяющее в информационном многообразии разглядеть и понять суть происходящего. Это требует от прессы качественного анализа событий, оперативности, точности оценок, а также твердой патриотической позиции. В век высоких технологий и постправды вы одним своим словом, проникая в умы, сердца и души миллионов людей, способны порадовать или огорчить, вселить надежду и уверенность, предупредить об опасности. Привлекая внимание к актуальным темам, помогаете решать злободневные вопросы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем ветеранам и работникам отрасли здоровья, счастья и благополучия, интересных творческих задач и их успешной реализации. "Пусть каждая строчка, написанная вами, способствует развитию белорусского общества и помогает нам противостоять вызовам нового времени", - выразил пожелания Президент.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все