3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко отметил вклад коллектива Городской гинекологической больницы Минска в сбережение здоровья нации
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Городской гинекологической больницы Минска с 50-летием со дня основания, пишет БелТА.
"Все это время сотрудники учреждения несут благородную миссию - трудятся ради сохранения женского здоровья. Внимательное отношение к пациенткам, широкая просветительская работа с молодыми белорусками заслуженно стали вашей визитной карточкой", - говорится в поздравлении.
Городская гинекологическая больница сегодня - это современная клиника, соответствующая лучшим стандартам, отметил глава государства. "Вы первыми в стране внедрили высокотехнологичные методы лечения, позволившие десяткам тысяч женщин обрести счастье материнства, - подчеркнул Президент. - Убежден, что благодаря профессионализму, трудолюбию, чуткости и целеустремленности ваш коллектив будет и впредь вносить достойный вклад в сбережение здоровья нации".
Александр Лукашенко пожелал работникам больницы счастья, мира, успехов и новых достижений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов